Urteil vom Europäischen Gerichtshof: Bau von Feldhamster darf nicht zerstört werden

Eine kleines, etwas pummeliges Nagetier mit großen Ohren und schwarzen Knopfaugen: Zwischen 10.000 und 50.000 Feldhamster leben nach Schätzungen noch in Deutschland. In ganz Europa ist der Lebensraum der Tiere stark zurückgegangen. Feldhamster könnten daher in den nächsten dreißig Jahren aussterben, fürchten Naturschützer.