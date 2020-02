Fasten: 40 Tage keine Zigaretten und kein Fleisch

Bildrechte: MDR JUMP

Sabrina will in den kommenden 40 Tagen nicht mehr Rauchen. Ein Ziel, das sie schon mal erreicht hatte, dann aber rückfällig geworden ist. Und jetzt will Sabrina wieder angreifen! Die besondere Herausforderung für sie: Unsere Redakteurin ist gesellig, sitzt gerne mal mit Freunden bei einem Glas Wein zusammen - und raucht dabei eben auch. Aber jetzt gilt's - sie will ihr kleines Laster aufgeben.

Und das lohnt sich schon allein gesundheitlich: Mehr Sauerstoff im Blut, besserer Geruchs- und Geschmackssinn und ein stabilierer Kreislauf sind positive Entwicklung nach einem Rauchstopp. Sabrina freut sich auf eure Tipps!