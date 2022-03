Alkoholfasten: Das bringt es Deinem Körper

Unser Körper ist nämlich dafür gemacht, längere Zeit ohne Nahrung und neuerdings Genussmittel auszukommen. In der Steinzeit gabs auch nie regelmäßig was zu futtern. Und so lautet unsere eigentliche Routine: Wenn’s was gibt, schlagen wir zu, später tut Enthaltsamkeit not. Auch aus diesen Gründen entstanden die Fastenzeiten. Wer dabei aufs Essen verzichtet, der setzt ein erstaunliches Entmüllungsprogramm unseres Körpers in Gang – die Autophagie.