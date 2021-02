Fastenzeit: Abnehmen per App

Übersichtlich werden die Erfolge beim Fasten in der App aufbereitet. Außerdem wird anschaulich erklärt, was in beim Fasten im Körper passiert. Gerade für Einsteiger bietet sich diese App an, denn eine Anmeldung ist nicht nötig. Allerdings sind viele Funktionen erst nach dem Abschluss eines Abos nutzbar.