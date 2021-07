Fans im Osten: Nordhausen feiert Rückkehr zum Handball

Es wird bald doppelt spannend in der Nordhäuser Ballspielhalle: An den kommenden beiden Wochenenden wird die Rückkehr zum Handball gefeiert – und ihr könnt es im „Fans im Osten“ Livestream in Echtzeit mitverfolgen.