Fans im Osten: Kegeln für Blinde

Kegeln ist so schon nicht ganz einfach. Bei der Kegeln SG Einheit Arnstadt aber vor allem Blinde und Sehbehinderte und das mit ziemlich großem Erfolg.

Die SG Einheit Arnstadt gehört im sogenannten Para-Kegeln zu den erfolgreichsten Vereinen. Sogar eine Vize-Weltmeisterin hatten die Arnstädter schon in ihrem Kader. Bei den Landesmeisterschaften im integrativen Kegeln am vergangenen Wochenende siegten die Arnstädter in fast allen Klassen.