Waghalsige Aktion: Familienvater fängt Alligator mit einer Mülltonne

Ein Familienvater aus dem US-Bundesstaat Florida hat mit einer waghalsigen Aktion für ganz besondere Schlagzeilen gesorgt. Er entdeckte einen Alligator auf seinem Grundstück und versuchte dann, das Tier mit einer Mülltonne einzufangen. In einem Interview mit der Zeitung „USA Today“ erklärte er, warum er direkt handeln musste.

Das Einzige, was mir in den Sinn kam, war, meine Kinder und die anderen Kinder draußen zu schützen.

Zum Glück gelang ihm das auch. In einem Video ist zu sehen, wie der 26-jährige die Mülltonne waagerecht auf dem Boden hält und sie langsam an den Alligator heranschiebt. Dann lässt er den Deckel fallen und das riesige Tier sucht die Flucht nach vorne – direkt in die geöffnete Mülltonne hinein. Schließlich stellt er den Container wieder aufrecht hin und hält ihn fest zu. Hier könnt ihr euch das Video direkt anschauen: