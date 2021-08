Thüringer Fahrlehrer: "Beim Führerschein gibt es gerade massiven Stau!"

Im Lockdown konnten die Fahrschulen in Sachsen, in Sachsen-Anhalt und Thüringen monatelang gar nicht ausbilden. Diesen Stau bei der Ausbildung kann aber nur schwer abgebaut werden. So fehlen beispielsweise in Thüringen Fahrlehrer und vor allem Fahrlehrerinnen. Wegen Corona gibt es offenbar eine größere Nachfrage nach dem Führerschein.