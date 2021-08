Selbstgemalter Fahrradweg in Kyritz wird jetzt teuer weggefräst

Vor zwei Wochen hatte eine Kreisstraße in Brandenburg plötzlich einen selbstgemalten Radweg: Über mehr als zwei Kilometer hinweg schlängelte sich die weiße Linie zwischen den Ortsteilen Berlitt und Rehfeld von Kyritz. Touristen kennen die Stadt als "Kyritz an der Knatter". Die Linie auf dem Asphalt war ganz offensichtlich von Hand aufgetragen. Aber immerhin waren die Symbole für Fahrräder und Fußgänger gut zu erkennen. Einzelne, aufgemalte Buchstaben ergaben den Satz „Liebe ist die Antwort“. Für den Landkreis ist die Nacht-und-Nebel-Aktion allerdings ein teures Problem.

Die Farbe ist so dick aufgetragen, so dass sie jetzt recht kostenintensiv weggefräst werden muss.

Im Prinzip finde er die Aktion richtig gut, sagte Berlitts Ortsvorsteher Harald Backhaus dem RBB. Abwaschbare Wasserfarbe wäre aus seiner Sicht dafür aber besser gewesen. Über einen Radweg an der Stelle werde seit über zehn Jahren diskutiert, so der Ortsvorsteher weiter. Passiert ist aber trotz zahlreicher Anträge von Anwohnern bisher nichts: Auf der Straße fahren vereinfacht gesagt zu wenige Autos und so konnte der Radweg bisher nicht gefördert werden. Vielleicht bringt aber die Mal-Aktion etwas. Der Landkreis prüft nach Aussage von Sprecher Alexander von Uleniecki, ob ein Radweg gebaut werden kann. Dafür gebe es jetzt auch neue Fördermöglichkeiten. Die Berichte über den selbstgemalten Radweg haben jetzt möglicherweise auch andere inspiriert, selbst für Verkehrssicherheit zu sorgen: In Berlin wurde an einer Kreuzung in Pankow ein Fußgängerbereich aufgemalt, berichtet die Süddeutsche Zeitung.