Sind die Bremsen in Ordnung?

Bremsen können Leben retten, deshalb sollten sie einwandfrei funktionieren. Also schaut euch an, ob eure Bremsbeläge abgefahren sind - dann sollten neue her. Außerdem ist es wichtig, dass Seilzugbremsen schnell reagieren. Manchmal sind die Züge oder Seile zu locker, dann solltet ihr sie straff ziehen! Bei Scheibenbremsen ist das nicht ganz so einfach, da lasst lieber einen Profi ran.