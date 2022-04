Als Fahrgemeinschaft im Auto: So seid ihr versichert

Bei einem Unfall übernimmt grundsätzlich die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers die Schäden an Personen oder Fahrzeugen. Darunter fallen dann auch Schmerzensgelder. Dies ist auch der Fall, wenn der Fahrer oder die Fahrerin der Fahrgemeinschaft Schuld an dem Unfall trägt. Alle mitfahrenden Personen sind also jederzeit abgesichert. Bei freiwilligen Fahrgemeinschaften, die nicht vom Arbeitgeber angeordnet werden, haften neben der Kfz-Haftpflichtversicherung auch die Sozialversicherung oder Berufsgenossenschaft.

Um den vollen Versicherungsschutz zu bekommen, sollten Umwege bei Fahrgemeinschaften vermieden werden. Unter den Schutz fallen die Fahrten von Abholung der einzelnen Mitfahrenden sowie das Absetzen an Wohnorten oder Arbeitsstellen. Der Weg sollte dabei immer so gewählt werden, dass sich die Strecke nicht unnötig verlängert. Wer beispielsweise einen Stau umfahren und so eine längere Strecke in Anspruch nehmen möchte, behält auch währenddessen den Versicherungsschutz. Werden allerdings Umwege für private Zwecke genutzt, erlischt der Schutz und greift erst wieder beim Befahren der ursprünglichen Route.