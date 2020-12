Praktische Führerscheinprüfung wird teurer und dauert länger

Für die OPFEP haben TÜV, Dekra sowie das Institut für Prävention und Verkehrssicherheit , die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, Behörden und die Bundesanstalt für Straßenwesen die Fahrprüfung standardisiert sowie methodisch und inhaltlich optimiert. Die Prüfung dauert zehn Minuten länger, weil es mehr Fahr-Aufgaben zu bewältigen gibt und im Anschluss die Fahrleistung ausführlicher als bisher bewertet wird. Der Prüfer schreibt seine Bewertung auch nicht mehr per Hand auf Zettel, sondern gibt sie in ein Tablet ein, das mit einer speziellen Software ausgestattet ist. Jochen Krebs, Leiter Serviceline Fahrerlaubnis bei TÜV SÜD erklärt:

Das Verfahren soll künftig für mehr Objektivität in der Bewertung sorgen. Der Prüfling bekommt zusätzlich zum Gespräch nach der Prüfung noch eine schriftliche Rückmeldung, was er gut gemacht hat und was nicht - und zwar unabhängig davon, ob er die Prüfung bestanden hat oder durchgefallen ist. Sowohl Fahranfänger als auch die Fahrschulen sollen so einen besseren Überblick bekommen, wo es etwa noch Probleme in der Fahrpraxis gibt, so Dieter Quentin, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände: