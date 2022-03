Für den Führerschein üben: Wo ist das erlaubt?

Sie verwechselte Gaspedal und Kupplung und landete mit dem Auto im Wald. So endete die Übungsfahrt einer 50-jährigen in Auerbach im Vogtland. Sie muss sich jetzt wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten und auch gegen ihren Beifahrer wird ermittelt.

Wer ein paar Übungsrunden drehen will, kann das auf einem Privatgrundstück mit Zustimmung des Besitzers machen. Das Privatgrundstück sollte aber vom öffentlichen Verkehrsraum „abgesperrt“ sein, zum Beispiel mit einem Zaun. Am Rand von Leipzig und in vielen anderen größeren Städten gibt es zudem Verkehrsübungsplätze, auf denen ganz legal ohne Führerschein geübt werden kann. Die Benutzung kostet und ein Beifahrer mit Führerschein ist Vorschrift. Bei beiden Varianten sollte man sicherheitshalber vorher bei der Versicherung des Autos nachfragen. Im Ernstfall bleibt man sonst auf dem Schaden sitzen, wenn jemand ohne Führerschein einen Unfall etwa mit einem Schuppen oder Zaun verursacht.