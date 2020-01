Verkehrsgerichtstag fordert strengere Ausbildung für Fahranfänger

Die Zahl der Bewerber für einen Autoführerschein, die die praktische Prüfung nicht bestehen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. So lag 2018 die Quote derjenigen, die durchfallen in Sachsen bei 34 Prozent, in Thüringen bei 35 und in Sachsen-Anhalt sogar bei über 36 Prozent. Bei der theoretischen Prüfung sieht es noch schlechter aus. Zwischen 41 und knapp 44 Prozent der Prüflinge in Mitteldeutschland haben 2018 nicht bestanden.