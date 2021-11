Meta: Facebook schaltet umstrittene Gesichtserkennung ab

Rund 640 Millionen Menschen haben das Häkchen in den Nutzungsbedingungen gesetzt: Ihre Gesichter durften vom System der Online-Plattform Facebook erkannt werden. Das ist mehr als ein Drittel der aktiven Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer, erklärte Jerome Pesenti, Vizepräsident für künstliche Intelligenz bei Facebook. Von Datenschützern hagelte es jedoch immer wieder Kritik, seit die Gesichtserkennung 2010 eingeführt wurde. Nun soll sie endgültig abgeschafft werden.

Kritik hagelt es für den Konzern immer mal wieder, vor allem, was das Thema Datenschutz angeht. Nun sollen die Gesichtserkennung gestoppt und rund eine Milliarde Nutzerdaten gelöscht werden. Laut Pesenti gebe es viele Bedenken in der Gesellschaft gegen die Technologie. Deshalb habe man sich entschieden, die Gesichtserkennung nur beschränkt einzusetzen. Wenn man sich zum Beispiel aus seinem Gerät ausgesperrt hat oder seine Identität verifizieren muss, kann sie sehr nützlich sein.

Bildrechte: dpa

Der Konzern versucht offenbar, sich mit positiven Nachrichten ins Gespräch zu bringen, denn die dürfte es für Mark Zuckerberg momentan nicht regnen. Ex-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen enthüllte erst vor wenigen Wochen interne Geheimnisse des Konzerns. Die "Facebook Files", also die von Haugen bereitgestellten internen Dokumente, zeichnen das Bild eines Konzerns, dass die Augen verschließt. Mit ihrem Team arbeitete sie daran Fake-News und Hassreden auf Facebook zu reduzieren. Doch nichts schlug an. Man kenne die Probleme und würde sie ignorieren, weil der Wachstum des Konzerns wichtiger wäre, so Haugen. Journalist Simon Hurtz sagt Deutschlandfunk Kultur: