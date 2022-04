Exzentrisches Training – Wie ein Drei-Sekunden-Workout die Muskeln stärken kann

Manchmal können Worte einen echt auf die falsche Spur bringen. Zum Beispiel, wenn jemand als exzentrisch bezeichnet wird. Dann handelt es sich dabei um eine Person, die laut Duden auf „übertriebene Weise ungewöhnlich“ ist, also um jemanden, der es auf Teufel komm raus darauf anlegt, aufzufallen. Wenn also von Exzentrischem Training die Rede ist, könnte man das für eine man das auch für eine ziemlich spinnerte Sache halten. Doch das ist es offenbar nicht, wie eine neue Studie belegt.

Aber vielleicht erst noch einmal zur Definition: Beim Exzentrischen Training geht es sozusagen darum, Dehnen und Krafttraining zu kombinieren. Dabei werden die Muskeln nicht nur resistenter gegen Verletzungen, sie werden auch ganz einfach stärker. Die Idee ist, Muskeln unter Anspannung zu dehnen, etwa in dem man den Arm mit einer Hantel aus einer gebeugten in eine gestreckte Position bringt. Dabei wird der Muskel gezielt überstreckt – aber eben nur ein bisschen, damit es möglichst nicht zu Verletzungen kommt.

Loslegen mit der Wasserflasche

Um es noch einmal klarer zu machen: Ihr hebt also ein Gewicht, für den Anfang kann das auch eine Wasserflasche sein, mit Hilfe Eures Bizeps an – und senkt es dann ganz, ganz langsam wieder ab, keinesfalls abrupt. Das war’s auch schon. Und das ist, ihr werdet es merken, schon anstrengend genug! Die Muskeln kommen gerade bei höheren Lasten gern schon mal ins Zittern.

Forschende der Edith Cowan Universität in Australien und der Niigata University of Health and Welfare in Japan haben gerade eine wissenschaftliche Untersuchung veröffentlicht. Dabei haben sie 39 Studentinnen und Studenten – eine aus wissenschaftlicher Sicht ziemlich geringe Zahl, das muss man auch mal sagen – fünf Tage pro Woche für insgesamt vier Wochen trainieren lassen und sich dabei ihren Muskelaufbau angesehen.

Der Witz dabei: Das tägliche Training dauerte nur drei Sekunden. Ja, richtig gelesen, drei Sekunden. Und dabei zeigte sich beim exzentrischen Training ein bemerkenswerter Effekt beim Kraftzuwachs. Er lag innerhalb der vier Wochen bei immerhin zehn Prozent.

Selbst geringe Bewegungsreize scheinen zu genügen

Mit der Zahl sollte man es vielleicht aber nicht ganz so genau nehmen, solange die Studie nicht mit einer größeren Personengruppe und am besten von anderen Forschenden wiederholt wurde. Aber der grundsätzliche Effekt, so zumindest die aktuelle Erkenntnislage, scheint tatsächlich zu existieren.

„Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass ein sehr geringer Bewegungsreiz - selbst 60 Sekunden in vier Wochen - die Muskelkraft erhöhen kann“, sagt Ken Nosaka, einer der beteiligten Forscher.

Viele Leute denken, dass man viel Zeit mit dem Training verbringen muss, aber das ist nicht der Fall. Ein kurzes, qualitativ hochwertiges Training kann trotzdem gut für den Körper sein, und jede Muskelkontraktion zählt.