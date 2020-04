Exklusiv: Sängerin Alice Merton über ihre Ängste in Corona-Zeiten

Sie liebe es aber zu sehr, vor Leuten auf der Bühne zu singen und sie selbst zu sein. „Wenn du weißt, dass das das Endziel ist, dann nimmst du die ganzen Ängste einfach in Kauf.“ Den Kampf gegen ihre eigenen Ängste verarbeite Alice Merton immer wieder in ihren Songs. Ursprünglich hatte sie bereits Sessions für ihr zweites Album in den USA und in Kanada geplant. Diese mussten allerdings wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.