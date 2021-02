Corona-Impfnachweis für Konzertbesuch - Was mitteldeutsche Veranstalter dazu sagen

Besucher, Künstler, Veranstalter - wir alle vermissen und brauchen Konzerte, Festivals und Co. Noch ist unklar, wann wir wieder zusammen zu den Liedern unserer Lieblingskünstler tanzen und singen können. Europas führender Ticketverkäufer CTS Eventim will die Teilnahme an Konzerten und anderen Veranstaltungen so schnell es geht ermöglichen. Das könnte allerdings nur mit Corona-Impfung möglich sein. Vorstandvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg sagt der "WirtschaftsWoche":