Europäischer Tag der Ersten Hilfe: Wissen auffrischen

Erste Hilfe kann Leben retten. Auch in diesem Jahr wird am Europäischen Tag der Ersten Hilfe, am 08. September, aufmerksam gemacht. Fakten, die man sich vor Jahren bei einem Erste Hilfe Kurs angeeignet hat, geraten schnell wieder in Vergessenheit. Viele machen diesen Kurs gar nicht erst. Noch immer deuten viele Menschen beispielsweise akute Anzeichen für einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt falsch und wissen nicht, wie sie richtig reagieren sollen. Dabei hat in Deutschland jeder die Pflicht, Hilfe zu leisten.