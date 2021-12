Der Euro soll ein neues Gesicht bekommen – und ihr könnt mitmachen

Nur wenige Tage noch, dann feiert der Euro Geburtstag. Also nicht die Währung an sich, aber doch immerhin das Bargeld. Seit 1. Januar 2002 sind die Scheine in unseren Geldbeuteln zu Hause. Mal mehr davon und mal weniger.

Vor der Einführung der Banknoten hatte sich die Europäische Zentralbank (EZB) damals etwas ziemlich Cleveres für das Design unter dem Oberbegriff „Zeitalter und Stile“ überlegt: Auf allen Scheinen, vom Fünfer bis zum Fünfhunderter, den es damals noch gab, wurde eine Epoche der europäischen Kulturgeschichte dargestellt, von der Klassik bis hin zur Moderne. Aber: Die gezeigten Fenster, Tore und Brücken gab es so gar nicht, sie waren nur im Computer gezeichnet worden. Das Design stammte vom österreichischen Banknotenentwerfer – cooler Jobtitel, oder? - Robert Kalina.

Fantasiedarstellungen verhinderten diplomatische Probleme

Die Idee dabei: In fast jedem Euroland gibt es Bauten, die ähnlich aussehen – also können sich alle mehr oder weniger mit den Darstellungen identifizieren. Und gleichzeitig wird kein Land über das andere gestellt. Man kann sich den Aufschrei in Paris vorstellen, wenn – sagen wir – der Eiffelturm auf dem 100-Euro-Schein abgedruckt worden wäre, das Brandenburger Tor in Berlin aber auf dem Zweihunderter. Dieses Problem verhinderten die Fantasiedarstellungen gekonnt.

So weit, so gut. Das Prinzip wurde auch beibehalten, als der deutsche Designer Reinhold Gerstetter die Motive seines österreichischen Kollegen Kalina im Laufe des vergangenen Jahrzehnts dezent überarbeitete. Diese Euro-Noten der sogenannten zweiten Serie sind etwas farbiger und mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen versehen, aber sonst sehr nahe am Original.

Doch schon bald muss sich die Europäische Zentralbank wohl etwas Neues einfallen lassen – denn die Euronoten sollen ein neues Design bekommen. So hat es die EZB in dieser Woche bekanntgegeben. „Nach 20 Jahren ist es an der Zeit die Gestaltung unserer Banknoten unter die Lupe zu nehmen, und sie so zu gestalten, dass sich Europäerinnen und Europäer unabhängig von Alter oder Hintergrund besser mit ihnen identifizieren können“, so Zentralbankchefin Christine Lagarde.

Alte Scheine behalten ihren Wert

Die ganze Sache wird aber ein ziemlich langfristiges Projekt. Eine endgültige Entscheidung zur Gestaltung wird nämlich erst im Jahr 2024 fallen. Vorher sollen unter anderem Experten aus verschiedenen Fachbereichen wie Geschichte, Natur- und Sozialwissenschaften, bildende Kunst und Technologie ein neues Oberthema festlegen. Für Deutschland ist Lisa Borgenheimer in dem Gremium vertreten, Professorin für Informationsdesign an der Hochschule für Gestaltung im hessischen Offenbach.

Die Bewohner des Euroraums – mehr als 340 Millionen Menschen in 19 Staaten – sollen auch ihre Meinung zur Neugestaltung äußern dürfen, zunächst zum Oberthema, später zur konkreten Gestaltung der Scheine.