Die "größte Pressekonferenz Mitteldeutschlands" - So hat RB Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann geantwortet

Fragen von Fußballfans nimmt RB Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann sehr ernst. Deswegen hat er auch sein Instagram-Profil wieder aufgegeben, erzählt er. "Ich konnte nicht jedem so ausführlich antworten, dass ich das als gerecht empfunden hätte." In der MDR JUMP Morningshow mit Sarah und Lars hat er sich trotzdem den Fragen der MDR JUMP-Hörer gestellt und sie ausführlich beantwortet.

In Leipzig hat sich der 32-Jährige schon gut eingelebt und das Umland erkundet. Mit dem sächsischen Dialekt kommt er übrigens auch ganz gut klar, erzählt er:

Klar ging es daneben auch um Corona. Den Lockdown hat Nagelsmann mit Trainingseinheiten verbracht. Weil die Spieler getrennt voneinander trainieren mussten, war es für ihn teilweise sogar mehr Arbeit. Vor dem Virus selbst hat er keine Angst, eher vor den Konsequenzen, die er in seinem Umfeld schon sehr deutlich sieht.

Er kleidet sich immer gut. Das passt mir zwar nicht, ist optisch aber immer sehr ansprechend, was er trägt.

Aber natürlich haben die MDR JUMP-Hörer auch richtige Fußball-Fachfragen gestellt. Zum Beispiel, warum bei RB so wenig Nachwuchs aus dem eigenen Haus in der ersten Liga spielt. Nagelsmanns Einschätzung ist klar: Er will die Spieler nicht ohne Vorbereitung ins kalte Wasser werfen: