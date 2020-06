Die "Größte Pressekonferenz Mitteldeutschlands": Eure Fragen an RB Trainer Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann war früher selbst Fußball-Spieler: Unter anderem beim FC Augsburg und dem TSV 1860 München. Seine Trainer-Laufbahn begann bei der Jugend des FC Augsburg, später war er erst Jugend- dann Bundesliga-Trainer der TSG 1899 Hoffenheim. Mit nur 28 Jahren wurde er so zum jüngsten hauptamtlichen Trainer der Bundesliga. Seit knapp einem Jahr trainiert er RB Leipzig.

Welche Haltungen und Tugenden, Lebensweisheiten und Ansagen vertritt er neben dem Platz? Wie motiviert er die Spieler? Wann muss er mal laut werden? - Julian Nagelsmann stellt sich unseren und euren Fragen in der "größten Pressekonferenz Mitteldeutschlands".

Schickt uns eure Fragen einfach per WhatsApp an: 0172 358 14 13. Oder ihr schreibt uns eine Mail an: sendestudio@jumpradio.de.