Wir blicken mit euch auf das Jahr zurück: Euer ganz persönliches 2020!

Was für ein seltsames Jahr geht jetzt zu Ende! 2020 war das Jahr, in dem viele Menschen ganz hart kämpfen mussten. Um ihr Leben, um die Gesundheit ihrer Freunde und ihrer Familie, um ihr Einkommen. 2020 war auch ein Jahr, in dem ganz viel abgesagt werden musste. Urlaube, Konzerte, Spiele, Feiern mit den Liebsten. Und trotzdem war es ein Jahr, in dem das Leben weiterging. In dem Kinder auf die Welt kamen und Menschen zusammenfanden. Eure ganz persönlichen Geschichten aus diesem Jahr machen Mut!