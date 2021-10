Viel mehr Kinder mit psychischen Problemen: Langes Warten auf Hilfe

Sie fühlten sich in Lockdowns von ihren Freunden isoliert, hatten große Probleme mit dem digitalen Lernen: Jeder siebte junge Mensch zwischen zehn und neunzehn hat laut der UN-Kinderhilfsorganisation Unicef inzwischen psychische Probleme, die behandelt werden müssten. Auch die Hilfsorganisation Save the Children warnte, die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten zu deutlich mehr psychischen Erkrankungen bei Kindern geführt. Das zeigten die Umfrageergebnisse von 13.000 Kindern in 46 Ländern. Doch die Helfer bei psychischen Problemen und Krisen sind auf den Ansturm gar nicht ausreichend vorbereitet.

Kinder- und Hausärzte merkten schon zeitig, welche Folgen die Corona-Zeit auf junge Menschen hatte. Eltern berichteten ihnen, wie sehr sich ihre Kinder verändert hätten. Kinder und Jugendliche erzählten von Mutlosigkeit, Sorgen und Ängsten. Doch in Deutschland gibt es viel zu wenige Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche. Sie müssen in unserer Region bis zu einem halben Jahr warten, um überhaupt einen ersten Termin beim Kinderpsychologen zu bekommen. Das entsprechende Hilfenetz sei in Sachsen, teils auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt deutlich schlechter ausgebaut als im Westen, kritisiert Reinhard Martens, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie in Pirna: