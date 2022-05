ESC-Sieger: Ukraine will erst nach Kriegsende feiern

In der Nacht zu Sonntag hat die Ukraine den Eurovision Songcontest (ESC) für sich entscheiden können. Mit ihrem Song "Stefania" erhielt die Band "Kalusha Orchestra" insgesamt 439 Zuschauerstimmen und konnte sich so vor Spanien, Schweden und Großbritannien auf den ersten Platz singen. Nach feiern ist den sechs Mitgliedern der Band aber nicht zumute. Wie der Sänger Oleh Psjuk in einer Online-Pressekonferenz nach dem ESC erzählte: