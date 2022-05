Die finnische Band "Lordi" gewann den ESC in Athen. Bildrechte: dpa

Ausgefallen ging es auch in den 2000er-Jahren weiter. 2006 holte die Heavy Metal Band "Lordi" den Sieg nach Finnland. Das Besondere: Der Auftritt glich eher einer Horror-Show in Monsterkostümen. Ein Jahr später sorgte die ukrainische Drag-Figur Verka Serduchka für Aufsehen. Nicht nur ihr schillerndes Outfit mit silbernem Stern auf dem Kopf – auch der Liedtext war kurios. So sang Serduchka unter anderem "Sieben, sieben, ailulu - sieben, sieben eins, zwei".