Erziehungskonflikte mit Großeltern: Was tun?

Das Eine ist, dass sich Großeltern natürlich gerne einmischen und ihre eigene Expertise anführen, die allerdings auch schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt, bei der sie selbst kleine oder jüngere Kinder hatten. (...) Es wird häufig mit Drohungen und Strafen gearbeitet. Das ist gerade in der heutigen Zeit, wo sich Eltern mit modernen Erziehungsstilen auseinandersetzen und ihre Kinder möglichst straffrei erziehen woll dann kontraproduktiv. Auf der anderen Seite drüfen die Enkel alles. Dann gibt es eben Süßigkeiten und ungesundes Essen im Übermaß - einfach weil man die Kinder glücklich machen will. Und es gibt einen sehr lockeren Umgang mit digitalen Medien, mit Fernsehen...Im Endeffekt geben die Kinder vor, was gemacht wird.