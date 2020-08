Erziehen ohne Strafen - so klappts ganz einfach!

Es ist paradox: Fragt man Eltern, ob eine bestimmte Erziehungsmethode, die mit Bestrafung zu tun hat, Erfolg zeigt und das Kind dazu bringt, sich nie wieder so zu benehmen, antworten die meisten Eltern mit Nein. Trotzdem wenden Eltern Strafen immer wieder an und versprechen sich davon, dass ihre Kinder gehorchen. Denn der Gedanke, dass falsches Verhalten bestraft werden muss, ist tief in uns verwurzelt. Vermutlich sind die meisten von uns so erzogen worden.