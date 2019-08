Fußballspieler rettet Schiri das Leben!

Glück für den Schiedsrichter, dass Fridtjof genau wusste, was er tut. Leuten, die in so einer Situation Angst haben, etwas falsch zu machen, kann er beruhigen:

Fridtjof Seiffert hat einem Fußballschiedsrichter das Leben gerettet. Bildrechte: privat

So hatte Fridtjof parallel immer noch die Rettungsleitstelle am Telefon, die ihm erklärt haben, was er machen muss. Zwar hätte Fridtjof mit seiner Ausbildung die Hilfestellung übers Handy nicht gebraucht, aber für Laien wäre das in so einer Situation auf jeden Fall sehr hilfreich, meint er.



Dem Schiedsrichter geht es mittlerweile wieder gut. Er ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und kam sogar extra zu Fridtjofs Training, um sich zu bedanken.