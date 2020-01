Justin Bieber-Doku: Erster Trailer veröffentlicht!

Der Trailer ist unterlegt mit dem Song "Yummy", die Justin Bieber für sein erstes Album seit 2015 aufgenommen hat und am 3. Januar unter anderem auf seiner Homepage veröffentlichen will. Zum neuen Album sagt der Kanadier im jetzt veröffentlichten Trailer:

Bei anderen Gelegenheiten hatte Justin Bieber schon erzählt, dass ihm der frühe Ruhm in seinem Leben Probleme bereite und dass er sich erst einmal auf seine Familie und seine Gesundheit konzentrieren wolle. Jetzt ist der Star offensichtlich nach langer Pause zurück und will ab Mai auch wieder auf Tour gehen. Geplant sind bisher aber nur Termine in Nordamerika. Vor drei Jahren hatte Justin Bieber seine "Purpose"-Welttour abgebrochen und sich eine Auszeit von der Musik genommen. In dieser Zeit hatte er unter anderem das Model Haley Baldwin geheiratet.