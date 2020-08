Erste Hilfe: Notfalltipps für Hitze-Erkrankungen

Hauptinhalt

Der strahlende Sonnenschein der letzten Tage hat viele in Mitteldeutschland ins Freibad oder an den Baggersee gelockt. Dauerhaft hohe Temperaturen sind aber auch eine Gefahr für den menschlichen Körper. Wie du Hitze-Erkrankungen vermeiden kannst und im Notfall am besten hilfst – hier sind die wichtigsten Fakten in Sachen Erste Hilfe im Hochsommer.