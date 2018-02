Hilfe bei der Ersten Hilfe Hilfe bei der Ersten Hilfe

Ist der letzte Kurs schon eine Weile her und du weißt nicht mehr so genau, wie eine stabile Seitenlage jetzt aussehen muss? Für solche Fälle gibt es Apps, die einen im Notfall Anleitungen geben. Das Rote Kreuz bietet zum Beispiel so eine App an, genau wie die Deutsche Herzstiftung. Doch Vorsicht: Die Apps der Malteser und des ASB gelten als veraltet.