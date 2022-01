Erste Führerscheine abgelaufen: Was passiert, wenn die Frist versäumt wurde?

In den kommenden Jahren müssen Millionen von Führerscheinen umgetauscht werden. Sie sollen künftig EU-weit einheitlich und fälschungssicher sein. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden. Das hatte der Bundesrat beschlossen. Der ADAC sagt, es geht insgesamt um etwa 43 Millionen Dokumente, die neu ausgestellt werden müssten. Damit nicht alle zeitgleich in die Ämter stürmen, gibt es einen Stufenplan, wer wann seinen Führerschein umtauschen muss.