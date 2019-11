Negativzinsen ab dem erstem Euro

Unserem Kollegen in Fürstenfeldbruck ist wichtig, dass sie einen Schutz für die Bestandskunden erreichen. Denn Volks-und Raiffeisenbanken verzeichnen in den vergangenen Jahren ein sehr großes Einlagenwachstum. Wenn eine Bank dieses Geld nicht in Krediten wieder ausreichen kann, muss sie es anlegen.

Jetzt haben sie es halt mal gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie der Bundesgerichtshof das entscheiden wird, in Zukunft. Aber jetzt ist erst mal "Schicht im Schacht". Jetzt haben sie erst mal installiert. Wir müssen erst einmal zahlen. Es kann sein, dass es in wenigen Jahren dann wieder rückabgewickelt werden muss. Aber ich gehe davon aus, dass das in Zukunft üblich ist und dass wir alle davon betroffen sind. Und dass es Banken machen dürfen, weil Banken eben systemrelevant sind und weil sie die Kosten eins zu eins von der EZB einfach nur an die Kunden weiterreichen, um überleben zu können.

Ja, also nicht zu viel Geld auf dem Konto lassen natürlich und dann nach Alternativen suchen. In Sachwerte investieren, das Geld vom Konto nehmen. Denn das Geld auf dem Konto gehört nicht Ihnen und wird sogar jetzt noch besteuert oder mit Negativzinsen versehen. Dahingehend lieber ins Schließfach legen oder in den berühmten Sparstrumpf stopfen. Edelmetalle bieten sich an. Die sind ein Wertspeicher seit Tausenden von Jahren, aber auch andere Sachwerte wie Diamanten, sich mal mit Bitcoin auseinandersetzen. Grund und Boden, eine abbezahlte Immobilie. Aktien und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, die sie nicht so viel Geld kosten wie in Zukunft das Geld auf dem Konto.