Erneut Schnee und Stürme in Mitteldeutschland?

Am Donnerstag kommt das Island-Sturmtief bei uns an. Es wird in Norddeutschland viel aktiver sein, da gibt es überall richtige Sturmböen. Bei uns rechnen wir mit starken bis stürmischen Böen. Also am Brocken, das ist die Region, in der schnell auch mal orkanartige Böen gibt.