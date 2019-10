Pesce-, Flexi-, Frutarier - Wer isst eigentlich was?

Die Warrior-Diät ist eine Art Intervallfasten: 20 Stunden am Tag darf man nichts essen. So sollen es wohl vor vielen Jahrhunderten auch die Steinzeitmenschen getan haben, da sie tagsüber jagen waren. In den restlichen vier Stunden des Tages darf man so viel essen, wie man möchte. Auf Zucker und Fertigprodukte sollte aber verzichtet werden. Bei diesem Fasten sind zwischendurch kleine Obst-, Gemüse- und Eiweiß-Snacks erlaubt.