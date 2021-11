Schneller gesund, weniger Symptome: Zink lindert Erkältungen

Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, heisere Stimme: Im Herbst und Winter kämpfen wieder viele mit Erkältungen. Ihnen soll das Spurenelement Zink helfen. Das wird in Apotheken und Drogerien gern in Tablettenform oder als Spray als wirksamer „Boost“ fürs Immunsystem verkauft. Das Spurenelement ist auch in einem Hausmittel enthalten, das bei schweren Erkältung oft empfohlen wird: In der Hühnersuppe.