Heiße Zitrone & Sauna: Das sind die schlimmsten Erkältungsmythen

Egal ob Husten, Schnupfen oder Heiserkeit: In den kalten Monaten erwischt es viele von uns mit einer Erkältung. Doch nicht alle Hilfsmittel , die in der Familie herumerzählt werden, stimmen tatsächlich!

Vitamin C hat nur einen kleinen Einfluss darauf, wie lange eine Erkältung dauert und wie sie verläuft. Es hat lediglich einen kleinen vorbeugenden Effekt und kann die Dauer um etwa einen halben Tag verkürzen. Doch um das zu erreichen, mussten die Probanden einer Studie die Vitamine dauerhaft auch über mehrere Jahre lang einnehmen. Auch das Bundeszentrum für Ernährung schreibt, dass die positive Wirkung von Vitamin C weniger akut bei einer Erkältung hilft, sondern es wirkt "vermutlich eher vorbeugend durch Unterstützung des Immunsystems".

Das gilt dann auch für das Getränk "Heiße Zitrone". Der Saft einer ausgepressten Zitrone mit heißem Wasser und etwas Honig bringt Vitamin C und entzündungshemmende Stoffe des Honigs. Wie das Bundeszentrum für Ernährung jetzt mitteilt, sollte das allerdings nicht mit kochendem Wasser aufgegossen werden, da so das Vitamin C nicht erhalten bleibt.