Polizeieinsatz in Erfurt: Frau will Bett nicht verlassen

Manchmal gibt es so Tage, an denen man am liebsten unter der Bettdecke liegen bleiben möchte. Ähnlich ging es anscheinend einer 53-jährigen Frau, die das Bett eines Mannes in Erfurt einfach nicht verlassen wollte. Am Ende rückte sogar die Polizei aus.