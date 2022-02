Erdmännchen Heidi bekommt neue Mitbewohner

Knapp zwei Wochen ist es her, seit die Höhle der Erdmännchen im Zoo Hoyerswerda einstürzte und sieben von ihnen verschüttet wurden. In etwas mehr als einem Meter Tiefe konnten nun allerdings sechs von ihnen tot aufgefunden werden. Erdmännchen-Weibchen Heidi hat die Tragödie überleben können und kann sich nun auf neue Mitbewohner in ihrem Gehege freuen.