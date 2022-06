Erdbeerzeit: Die Saison hat begonnen

Die gute Nachricht also gleich zu Beginn: In Sachsen und Sachsen-Anhalt liegen die Preise für Erdbeeren in diesem Jahr genau wie im vergangenen. Für eine 500 Gramm Schale zahlt man aktuell in Sachsen-Anhalt etwa 1,49 Euro bis fünf Euro. Für einen Kilo werden Preise bis zu acht Euro verlangt. Auch in Sachsen liegen die Preise etwa in dieser Spanne. In Thüringen werden teilweise neun Euro pro Kilo verlangt. Auf Selbstpflückfeldern oder in eigenen Hofläden liegt der Preis etwas höher, aber auch stabil wie im letzten Jahr - etwa 4,30 Euro fürs Selbstpflücken und 5,80 Euro im Hofladen.