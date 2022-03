Erdbeer-Saison: Es könnte bald schon losgehen

Sommerzeit heißt Erdbeerzeit und die könnte wegen der recht milden Temperaturen des Winters sogar schon Ende April bei uns in Mitteldeutschland starten. Eine ganz konkrete Prognose sei allerdings noch zu früh.

In Norddeutschland ist der Winter zurück und auch bei uns im Osten haben die Temperaturen im Vergleich zur letzten Woche wieder angezogen. Die Pflanzen, die schon Blüten tragen, können in geschützten Beständen wie Hochtunneln oder unter Folienabdeckungen vor dem Frost geschützt werden. Der Saisonstart für den Erdbeerverkauf könnte nach Frank Saalfeld vom Verband des Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbaus (Vosba) wohl schon Ende April beginnen. In einem Interview mit dem Stern sagte er: