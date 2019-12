Gitarrist John Frusciante ist zurück bei den Red Hot Chili Peppers

Die Red Hot Chili Peppers geben bekannt, das sich die Wege von uns und unserem Gitarristen der letzten zehn Jahre, Josh Klinghoffer, trennen. Josh ist ein wunderbarer Musiker den wir lieben und respektieren. Wir sind zutiefst dankbar für die gemeinsame Zeit mit ihm und zahllosen Geschenke, die er mit uns geteilt hat. Gleichzeitig verkünden wir voller Freude, dass John Frusciante in unsere Band zurückkehrt. Vielen Dank.

John Frusciante war bereits von 1988 bis 1992 und von 1998 bis 2008 Teil der Band. Er ist unter anderem auf den Kult-Hits "Californication" und "By The Way" zu hören und gilt vielen Fans als einzig wahrer Gitarrist der Red Hot Chili Peppers.