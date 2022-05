Insgesamt gibt es bei der EM in Deutschland 51 Spiele. Davon werden in der Leipziger Red-Bull-Arena drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale ausgetragen. Die Messestadt erhält ein Spiel der Gruppe F am 18. Juni 2024, der Gruppe D am 21. Juni und der Gruppe B am 24. Juni. Außerdem findet das letzte Achtelfinale am 2. Juli in Leipzig statt. Die Endrunde wird im Dezember 2023 in Hamburg ausgelost. Dann steht fest, welche Mannschaften in Leipzig zu Gast sein werden.