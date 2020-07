Elterntaxis behindern Feuerwehrarbeit

Die coronabedingte Schließung der Schulen ist vorbei, damit ist in Großkorbetha, einem Ortsteil von Weißenfels im Burgenlandkreis, ein umstrittenes Problem wieder da: Eltern parken die Ausfahrt der Freiwilligen Feuerwehr zu, wenn sie ihre Kinder in die benachbarte Schule bringen bzw. von dort abholen. Einer der Feuerwehrmänner hat in den vergangenen Tagen nochmals auf das Problem aufmerksam gemacht.