MDR JUMP-Elternabend: Welche Vorteile hat ein Familienbett?

In jeder Folge von unserem MDR JUMP-Elternabend geht es um ein Thema, das Familien beschäftigt. In der ersten Folge geht es um eine viel diskutierte Schlafsituation: das Familienbett. Wenn Kinder und Eltern alle gemeinsam in einem großen Bett schlafen, hat das Vor- und Nachteile. Füße im Gesicht, Tritte in die Hüfte aber auch viel Nähe und Sicherheit für die Kleinen. Rund um das Thema kommen jede Menge Fragen auf, die wir zusammen mit Eltern, Großeltern und Expertinnen und Experten beantworten wollen. Mit dabei ist auch Doreen, die auf 3,4 x 2 Metern mit ihren zwei Kindern und Partner Jens in einem Bett schläft.