Beziehungsstress: Kinder da, Liebe weg?

Der Arbeitstag ist bewältigt, der Haushalt so halbwegs gemacht und die Kinder sind im Bett. Endlich ist Zeit für etwas Zweisamkeit! Doch nach dem ganzen Stress bleiben die intimen Momente zwischen den Eltern oft aus. Stattdessen will man sich auch mal ausruhen und lieber einen Film auf der Couch gucken. Wenn die ganze Liebe fürs Kind draufgeht, kann sie untereinander verpuffen. Eine LBS-Familienstudie zeigt, dass der Austausch von körperlichen Zärtlichkeiten und der verbale Ausdruck von Zuneigung und Wertschätzung bei einigen Paaren nach der Geburt des Kindes stark abnehmen.

Paartherapeut Eric Hegmann erklärt wie man Konflikte gemeinsam lösen und so jede Krise überwinden kann.

Dass Kommunikation in jeder Art von Beziehung wichtig ist, das kann wohl niemand bestreiten. Werdende Eltern könnten Konflikten nach der Geburt des Kindes bereits in der Schwangerschaft vorbeugen:

Häufig sind es die ersten zwei Jahre, die Paare in eine Beziehungskrise stürzen können. Oft hat der Partner oder die Partnerin das Gefühl: "Ich mache alles und der andere gar nichts". Das passiert zum Teil, weil viele Sachen nur in unseren Köpfen passieren und nie ausgesprochen werden, so staut sich Wut auf.