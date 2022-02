Steigende Benzin- und Dieselpreise: Lohnt sich der Kauf eines E-Autos?

Die Fahrt zur Tankstelle bringt momentan nur schlechte Laune mit sich. Tanken ist so teuer, wie noch nie . Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen auf ein Elektroauto umsteigen. Laut einer aktuellen Studie , würden sich 15 Prozent der Deutschen beim Neuwagenkauf für ein E-Auto entscheiden. Das sind 9 Prozent mehr, als noch vor einem Jahr. Denn angeblich fährt es sich damit deutlich günstiger - vor allem jetzt. Aber stimmt das auch?

In den Berechnungen ist auch der aktuelle Umweltbonus und die Innovationsprämie von bis zu 9000 Euro für reine Elektrofahrzeuge und bis zu 6750 Euro für extern aufladbare Plug-in-Hybride berücksichtigt. Beide gibt es noch bis Ende 2022. Bis 2025 bekommen Käufer und Käuferinnen dann nur noch den einfachen Bundesanteil, also nur den Umweltbonus. So sieht eine Vergleichsliste des ADAC für den Autohersteller Hyundai aus.