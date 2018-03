Steigende Temperaturen sorgen für Gefahr Vorsicht vor Blitzeis!

Nachdem uns das Wetter bei sibirischer Kälte frieren ließ, müssen wir in den nächsten Tagen aufpassen, nicht auszurutschen. Die Kältewelle ist endlich vorbei, doch nun kündigt sich eine Regenfront an. Das bedeutet vor allem, dass wir uns auf spiegelglatte Straßen vorbereiten sollten.

Blitzeis entsteht, wie der Name schon sagt, blitzschnell und ist vor allem für Autofahrer gefährlich. Es entsteht immer dann, wenn Regen oder Nebel auf gefrorenen Boden treffen. Das ist oft bei Tauwetter der Fall. Es kann aber auch entstehen, wenn zum Beispiel Raureif auf der Straße liegt und die Sonne am Abend noch draufscheint. Wetterexperten sprechen in diesem Fall von überfrierender Nässe.