Verbrechensserie? Diebe steigen in vier sächsische Tierheime ein

Wir sind ein Verein der sich selber finanzieren muss und der jeden Monat schaut, dass wir finanziell hinkommen. Und wenn dann so ein großer Sachschaden angerichtet und auch noch das wenige Geld geklaut wird, das können wir alle nicht mehr fassen und wir stehen neben uns. Und dann betrifft das nicht nur uns, sondern auch noch andere Tierheime - so etwas finde ich abartig.

Der Einbruch in das Tierheim Freital ist kein Einzelfall wie Lukas Reumund, Sprecher der Polizeidirektion Dresden, bestätigt. In den letzten Tagen sei auch in die Tierheime in Dresden, Pirna und Riesa eingebrochen worden.